Motociclista foi desviar ciclista e sofreu queda na BR-116

Na manhã deste domingo (26/05) por volta das 07 horas o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até ao viaduto da BR-116, para prestar atendimento a uma queda de motocicleta Honda BIZ 110, placa de Mafra.

No local os bombeiros depararam com uma feminina de 34 anos de idade, encontrava-se caída sobre a via e se queixava de fortes dores no membro inferior direito e na região lombar.

Segunda a vitima o acidente ocorreu devido ao ciclista cortar sua frente e para evitar a colisão, acabou ocorrendo à queda

Após atendimento pré- hospitalar foi encaminhada ao hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico. A motocicleta ficou aos cuidados da Autopista Planalto Sul.