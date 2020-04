Motociclista morre ao colidir com veículo na SC 477

Compartilhar no Facebook

No início da tarde desta quinta-feira (16/04) por volta das 12h45min a Central de Emergência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, receberam uma comunicação de acidente de trânsito com vitima fatal, envolvendo um veículo e uma motocicleta.

De posse das informações de imediato a viatura pré-hospitalar se deslocou até ao local na SC 477, no km 82, da localidade do Distrito de Itaió.

No local a equipe dos bombeiros deparou com o motociclista de 46 anos de idade, em decúbito ventral caído fora da pista e foi constatado que estava com ausência total de sinais vitais, devido às gravidades dos ferimentos.

O motorista do veículo Fiat/Strada, estava dentro de um estabelecimento comercial em frente ao local do acidente, com os sinais vitais alterados, devido a ter problemas de saúde.

O motorista após avaliado e receber os primeiros socorros foi conduzido ao hospital e foi acionados o IGP, Policia Rodoviária Estadual e Policia Militar de Itaiópoli, para dar continuidade a esta ocorrência com vitima fatal.