Motociclista sofre fraturas ao colidir com veículo no alto de Mafra

O Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado na manhã deste sábado (22/06), para atender um acidente de transito, entre uma motocicleta e um veículo, na esquina da Rua Frederico Heyse, esquina com São João Maria no Alto de Mafra.

Chegando ao local o condutor da motocicleta, estava consciente e orientado, estava sentado na pista de rolamento, sendo amparado por populares. O condutor apresentava fratura exposta no punho, suspeita de fratura no antebraço, suspeita de luxação no ombro, suspeita de fratura de tíbia e fíbula.

As equipes dos bombeiros realizaram os procedimentos, pré-hospitalar e o conduziu ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico. O motorista do veículo e passageiros, nada sofreu e permaneceu no local.