Motoqueiro e carona ficam feridos em acidente com veículo no Tingui em Mafra

No inicio da tarde da última sexta-feira (11/10), por volta das 14 horas a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a BR-280 na localidade de Tingui, para atender um acidente de trânsito, envolvendo um veículo e uma motocicleta.

Chegando ao local os bombeiros constataram duas vitimas o motoqueiro e sua carona (feminina) de 18 anos de idade. O condutor (18 anos) da motocicleta Suziki EM 125 YES, prata, placa de Mafra, estava consciente e orientado e sentado as margens da rodovia, com suspeita de fratura fechada no tornozelo esquerdo e escoriações em membros inferiores e superiores.

A feminina de 18 anos foi encontrada em decúbito dorsal no acostamento, consciente e orientada, com exposição óssea de calcâneo esquerdo e suspeita de fratura em tornozelo esquerdo, contusão no crânio com ferimento corte contuso sobre o olho esquerdo, escoriações pelos membros inferiores quadril e abdômen, ferimento abrasivo e corte contuso no antebraço e cotovelo esquerdo.

O motorista do veículo envolvido no acidente, VW Saveiro, branca, placas de Mafra, 47 anos e carona, uma feminina de 79 anos nada sofreram e permaneceram no local.

O condutor da motocicleta e a carona foram encaminhados até ao Hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica.

O local do acidente ficou sobre os cuidados da Policia Rodoviária Federal de Mafra.