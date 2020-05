Motoqueiro entra em óbito ao bater de frente com caminhão na BR-280

Na manhã desta terça-feira (16/05) por volta das 08h40min as guarnições do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra, se deslocaram até a BR-280, na localidade do Rio da Areia, próximo a curva do Carsudo, para atender um grave acidente com vitima fatal.

O condutor da motocicleta Yamaha/YS 150 de Mafra, veio a invadir a pista contrária e colidiram frontalmente com o caminhão VW 24 250, placas de São Bento do Sul, que seguia no sentido oposto.

Com a força do impacto o condutor da motocicleta, Ademir Schitt de 35 anos de idade, entrou em óbito no local e com a chegada dos bombeiros, nada mais pode ser feito. O motoqueiro foi encontrado em decúbito dorsal, sobre a rodovia ao lado do caminhão, com ausência total dos sinais vitais, apresentando fratura de crânio, tórax, cintura pélvica, membro superior direito e ambos os membros inferiores. O motorista do caminhão de 49 anos de idade, nada sofreu.

O corpo da vitima ficou aos cuidados do IGP e o local ficou aos cuidados da Policia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros de Mafra, auxiliou na sinalização da via e lavagem da pista.