Motoqueiro fica ferido em queda no Alto do Paraguaçu

Na noite do último sábado (14/12) por volta das 22 horas, a central de emergência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis recebeu um comunicado de uma queda de moto no bairro Alto Paraguaçu.

Chegando ao local os bombeiros depararam com um masculino de 36 anos de idade, sentado na via, sem capacete e se queixava de fortes dores nas costelas do lado esquerdo e ferimentos lacerantes no pé esquerdo, fratura no dedo e laceração em outro pé direito, devido ficar preso na corrente da motocicleta.

A vitima após receber os procedimentos de imobilização foi encaminhada ao hospital Santo Antonio, para receber atendimento médico.