Motoqueiro sofre escoriações ao colidir com veículo

Na última quarta-feira (05/06) a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, por volta das 13h15min se deslocou até a Avenida Cel. José Severiano Maia, para dar atendimento a um acidente de trânsito.

No local foi constatado que o motorista de um veículo Fiat/Strada, acabou colidindo com uma motocicleta Yamaha, ambos com placas de Mafra.

Após os atendimentos, pré-hospitalar o motociclista foi encaminhado ao Pronto Socorro, com algias nos membros superiores e inferiores. Os veículos envolvidos ficaram sob a responsabilidade da Policia Militar de Mafra.