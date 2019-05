Motorista atropela pedestre no centro e foge sem prestar socorro

Compartilhar no Facebook

No início da noite desta quarta-feira (15/05), por volta das 18h40min a equipe dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, se deslocaram até a Avenida Getúlio Vargas no centro da cidade, para dar atendimento a um atropelamento de um masculino.

Chegando ao local os bombeiros depararam com a vitima, sentada na calçada e se queixa de dores no tórax e com escoriações nos membros superiores e inferiores.

A vitima relatou aos bombeiros que foi atropelado por um veículo VW/Gol vermelho, onde o motorista se evadiu do local sem prestar socorro.

Os bombeiros realizaram os devidos procedimentos e o encaminharam ao hospital Santo Antonio para avaliação médica.