Motorista bate em caminhonete perto dos Correios e se evade do local

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste domingo (17/02), por volta das 10h50min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, atendeu um grave acidente de trânsito na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina da Praça dos Correios, envolvendo dois veículos.

O motorista do veículo Fiat/Punto, veio a perder o controle e acabou colidindo numa camionete S 10, que estava estacionada e felizmente não havia ocupantes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com a força do impacto a camionete foi lançada em cima da calçada, ficando prensada na parede de uma construção. O veículo Fiat/Punto ficou com a frente bastante destruída, bem como a traseira da camionete.

O motorista do Fiat/Punto após a forte colisão se evadiu do local e deixou uma passageira no banco dianteiro que sofreu ferimentos. Ela foi atendida pela equipe dos bombeiros e após foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica.