Motorista capota veículo na Vila Nova com criança de 02 anos

No final da tarde este sábado (08/06), por volta das 17h30min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua José Juraszeck no bairro da Vila Nova, envolvendo um Ford/Scort Azul, placas de Rio Negrinho.

O motorista de 20 anos veio a perder o controle do veículo e tinha como passageiro um menor de 02 anos de idade. Ambos foram encontrados fora do veículo, sem lesões aparentes, mas foram encaminhados ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra. O local ficou sob os cuidados da Policia Militar de Mafra