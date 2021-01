Motorista causa acidente de trânsito em Mafra e foge do local

Na última terça-feira (05), por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Prefeito Frederico Heyse, próximo ao cruzamento com a Rua Nicolau B. Neto, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local foi conversado com dois masculinos (piloto e carona), que relataram que transitavam pela via em uma motocicleta YAMAHA/YBR 125, quando um veículo FIAT/UNO MILLE, que trafegava logo a frente, realizou uma manobra de retorno em local proibido pela sinalização, sem ao menos sinalizar com antecedência a direção que pretendia converter. Desta forma, o motociclista não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do veículo, fazendo com que ambos os ocupantes da motocicleta sofressem a queda.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O motorista do veículo FIAT/UNO MILLE se evadiu do local sem prestar socorro, sendo que se identificado poderá responder por crime de trânsito e sofrer algumas sanções administrativas conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro- CTB. Os ocupantes da motocicleta sofreram apenas escoriações.