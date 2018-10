Motorista colidiu contra veículo e fugiu do local

Na noite deste domingo (07/10), por volta das 19 horas a Policia Militar de Mafra, deslocou-se até a Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova, para atendimento a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo os veículos Fiat/Pálio e um VW/Gol.

O motorista do veículo Fiat/Pálio, transitava em alta velocidade e veio a perder o controle e colidiu no VW/Gol e se evadiu do local do acidente, abandonando o automóvel.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo testemunhas o motorista do Fiat/Pálio que fugiu do local, aparentava estar embriagado. Os policiais constataram que o referido condutor está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e foi lavrado o Boletim de Ocorrência e adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).