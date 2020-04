Motorista colidiu em poste de iluminação no bairro Vila Nova

Na manhã deste sábado (04/04) por volta das 08h05min à guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Germano Neundorf no bairro da Vila Nova.

No local depararam com o veículo Fiat/Siena, aonde o motorista de 46 anos de idade, veio a perder o controle e acabou colidindo fortemente num poste de energia elétrica. O motorista apresentava ferimentos na face e confuso.

Após atendimento pré-hospitalar juntamente com a equipe de Socorristas do Bombeiro de Rio Negro, a vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar de Mafra.