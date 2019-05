Motorista colidiu em poste e deixa passageira ferida e foge do local

Na madrugada desta quarta-feira (22/05), por volta das 4 horas a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, atenderam um acidente de trânsito na Rua Cândido de Oliveira Ramos nas proximidades do Colégio Santo Antônio.

Chegando ao local os bombeiros depararam com uma feminina de 18 anos em decúbito lateral esquerdo, sendo amparada por populares, aonde veio até ao local para pedir ajuda, após se envolver num acidente.

A feminina estava consciente, porem confusa e se queixava de dores na cabeça e apresentava um ferimento com hemorragia na região frontal.

As equipes dos bombeiros, após prestar os primeiros atendimentos a vitima, visualizaram um veículo Fiat/Pálio, placas de Canoinhas, colidido num poste de iluminação pública. Dentro do veículo não havia mais ninguém.

Antes da saída do veículo ASU do local, apareceram mais dois jovens de 21 anos de idade os quais relataram estarem bem e não quiseram atendimento dos bombeiros, assinando ficha de recusa e permaneceram no local. O outro jovem de 17 anos reclamou de estar com dores e apresentava uma pequena escoriação próxima ao olho esquerdo.

Os jovens relataram à equipe dos bombeiros que o motorista do Fiat/Pálio que colidiu no poste, não estava mais no local, tendo seu paradeiro ignorado pelos mesmos a equipe da PM de Mafra que também atendeu o acidente.

Após os atendimentos pré-hospitalar, os bombeiros conduziram até o pronto atendimento do Hospital São Vicente de Paulo de Mafra para avaliação médica uma feminina e outro masculino.