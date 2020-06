Motorista com suspeita de fratura na clavícula em acidente de trânsito

No inicio da tarde desta quinta-feira (04/06), por volta das 12h35min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocaram até a Rua Marechal Floriano Peixoto, para atender um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos, ambos placas de Mafra e com uma vitima com suspeita de fratura na clavícula.

O primeiro veículo envolvido um Ford/Fiesta, era conduzido por um jovem de 20 anos de idade e nada sofreu.

O segundo veículo envolvido um GM/Corsa com placas de Mafra, tendo como carona do banco dianteiro a feminina de 46 anos, a mesma encontrada consciente e orientada já fora do veículo às margens da via e nada sofreu.

O motorista uma feminina de 26 anos, encontrada consciente e orientada, sentada no interior do veículo, apresentando suspeita de fratura fechada em membro superior esquerdo (região da clavícula).

Após atendimento pré-hospitalar a mesma foi conduzida ao hospital de Mafra para avaliação médica. O local e os veículos envolvidos ficaram sob os cuidados da guarnição da PMSC.