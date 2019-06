Motorista de veículo cai em ponte no rio São João devido a falta de sinalização

Na manhã deste sábado (08/06) o motorista de 65 anos de idade, conduzia o veículo Fiat/Pálio vermelho, placas de Rio Negro e veio a cair nas águas do rio São João, na estrada de acesso a localidade do Rio dos Cedros, devido à ponte ter ruído e não haver sinalização.

O Corpo de Bombeiros de Mafra atenderam esta ocorrência, aonde o condutor do veículo, veio buscar socorro na rodovia e recusou atendimento e permaneceu no local do acidente.

Juntamente com o motorista, estava um passageiro de 64 anos que foi encontrado no leito do rio, consciente orientado sinais vitais normais com fratura na região distal do antebraço, algia na região das costelas do lado esquerdo e ferimento lacerante na região das sobrancelhas.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhado ao pronto atendimento. O local e o veículo ficaram aos cuidados da Polícia Militar.