Motorista é abordado e droga é encontrada dentro do veículo

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira, dia 14, por volta das 13h30min, a Polícia Militar de Mafra atendeu uma ocorrência de posse de drogas.

A guarnição PM em rondas realizou a abordagem de um veículo Corsa Super e localizou no banco do carro, uma ponta de cigarro de substância semelhante a maconha. O motorista, um homem de 21 anos, falou que a droga pertencia a um colega que não estava no local e que não saiba o nome dele.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Porém, durante revista mais minuciosa, foi localizado no porta luva do veículo, no interior de um caixa de fósforo, mais pontas de cigarro e pequenos torrões de maconha, confirmando a posse da droga. Diante das evidências, a droga foi apreendida e foi confeccionado o termo circunstanciado.