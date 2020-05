Motorista em alta velocidade perde controle de veículo

Na madrugada desta terça-feira (12/05) por volta das 02h15min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia via 190, do frentista do Posto Beira Rio na entrada da ponte Rodrigo Ajace.

O frentista relatou ao plantão policial, que o motorista do veículo VW/Gol veio de Mafra pela ponte Rodrigo Ajace em alta velocidade. O motorista acabou perdendo o controle e colidiu com o canteiro que divide a pista com o pátio do posto Beira Rio, causando dano em uma placa de sinalização de lombada e uma placa do posto.

Ele relatou que desconhece o motorista e que o mesmo fugiu a pé, antes da chegada da Policia Militar. Diante dos fatos e como não existe guincho disponível para a retirada do veículo o mesmo foi deixado ao local.

O referido veículo foi constatado que não possui débitos e foi realizado buscas, mas o motorista não foi localizado.