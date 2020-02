Motorista embriagado colidiu em canteiro e tentou fugir da policia

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta terça-feira (04/02), por volta de 1 hora a Policia Militar de Mafra foi acionado para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante e acidente de trânsito na rua Vitorino Bacelar.

Chegando ao local foi constatado que o veículo VW/Gol, conduzido por um homem de 58 anos, havia se chocado na ilha da referida via.

O motorista do veículo envolvido tentou evadir-se do local quando avistou a guarnição PM. Sendo acompanhado e abordado na Rua Nicolau Bley Neto, no bairro Passo.

Neste local foi constatado que o condutor estava visivelmente embriagado, sendo ofertado o teste do etilômetro (bafômetro) sendo este recusado pelo motorista.

Questionado sobre o fato, o condutor relatou ter bebido apenas duas latas de cerveja e não sabia como havia colidido o veículo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao condutor e conduzido até a Delegacia da Policia Civil para procedimentos cabíveis.

O veículo foi removido ao pátio conveniado devido o autor não apresentar condutor para liberar o veículo.