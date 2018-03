Motorista embriagado colidiu em veículo estacionado

No inicio da madrugada deste sábado, por volta das 00h10min, a Policia Militar foi acionada para comparecer, a Rua Nicolau Bley Neto no centro da cidade, devido a uma denúncia de acidente de trânsito.

Conforme o denunciante o motorista de um Fiat/Uno, havia colidido contra outro veículo estacionado corretamente em via pública e fugiu do local e com visíveis sinais de embriagues.

De posse das informações uma equipe da PM se deslocou até ao local, onde próximo foi abordado um homem identificado e confirmou ser o motorista do veículo Fiat/Uno.

Ele relatou aos policiais, que fugiu do local, pois esta com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. No local este motorista foi reconhecido pelo denunciante, como sendo o condutor do Fiat/Uno que colidiu no GM/Vectra que estava estacionado.

O motorista do Fiat/Uno apresentava visíveis sinais de embriagues e foi apresentado o teste de bafômetro que acusou o total de 0,84 MG/L, sendo dada voz de prisão e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para as providencias cabíveis.

O veículo foi apreendido junto ao pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, por irregularidades administrativas.