Motorista embriagado colidiu veículo em meio fio e foi preso em flagrante

No último sábado por volta das 16h25min a Policia Militar após receber via 190, que o motorista de um veículo VW/Gol branco, colidiu no meio fio em frente a uma referida loja e apresentava sinais de embriagues e estava saindo do local em direção a cidade de Mafra.

Em patrulhamento a equipe da PM encontrou o referido veículo VW/Gol, placas de Mafra, estacionando em contra mão, próximo a ponte Rodrigo Ajace, na divisa das duas cidades.

O motorista foi identificado e confirmou ter colidido o veículo com o meio fio das ruas Bom Jesus e Vicente Machado, onde apresentava visíveis sinais de embriagues.

Foi realizado o teste de bafômetro, resultando em 1,12MG/L, onde o motorista recebeu voz de detenção e foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

O veículo estava com a frente danificada devido à colisão, mas foi deixado no local da abordagem, devido estar com a documentação regular. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) encontrava-se válida e não foi recolhida porque o motorista não portava no momento os dados da CNH, foram conseguidos mediante consulta com a PM de Mafra.