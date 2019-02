Motorista embriagado foi preso em flagrante ao colidir em veículo estacionado na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado por volta das 21h20min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para atender um acidente de trânsito com danos materiais na Rua Tabelião José Juraszek no bairro Vila Nova.

No local foi constatado que o condutor do veículo GM/Monza de 45 anos de idade, apresentava visíveis sinais de embriagues e acabou colidindo num GM/Corsa, que estava estacionado em via pública.

O motorista do GM/Monza se recusou a realizar o teste de bafômetro e foi lavrado um Auto de Constatação de Embriagues Alcoólica e além de serem adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante dos fatos o motorista foi  foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas às providências cabíveis.