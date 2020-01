Motorista embriagado foi preso em flagrante na Vila Ivete

Na madrugada do último sábado (11/01), por volta das 01h30min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Independência no bairro da Vila Ivete, quando avistou um veículo Fiat/Palio transitando pela contramão de direção e com as luzes apagadas.

O referido veículo foi abordado, sendo constatado que o seu condutor, um homem de 23 anos de idade, apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,58 Mg/L.

O motorista foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis, além de serem adotadas as demais medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro CTB.