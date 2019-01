Motorista embriagado foi preso em flagrante no bairro Bom Jesus

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo (20/01) por volta das 02h15min a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Avenida General Plinio Tourinho no bairro Bom Jesus, quando depararam com um veículo VW/Passat, fazendo ziguezague.

Diante dos fatos a equipe policial, realizou a abordagem do motorista, com giroflex e sirene, com a suspeita que o mesmo estivesse embriagado.

O motorista de 30 anos foi identificado e foi perguntado se o mesmo ingeriu bebidas alcoólicas e respondeu que sim. O mesmo realizou o teste de bafômetro o qual acusou 0,89 MG/L.

Diante dos fatos o motorista recebeu voz de prisão e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. Não foi feito o uso de algemas e nem camburão, visto a tranqüilidade e cooperação por parte do motorista.