Motorista embriagado se envolve em acidente em Mafra

Na noite deste sábado (01/06) por volta das 19h30min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua João Batista Pigatto, esquina com a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Jardim América, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais.

Envolveram-se no acidente um veículo GM/Vectra, conduzido por um homem de 33 anos de idade e um veículo GM/Corsa, tinha ao volante um homem de 47 anos de idade.

O motorista do GM/Corsa, apresentava sinais de embriaguez, sendo confirmado através do teste de bafômetro, que resultou em 1,35 Mg/L.

O referido condutor foi preso em flagrante por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).