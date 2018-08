Motorista embriagado se envolveu em acidente e foi preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

Neste sábado a Policia Militar de Mafra foi acionada por volta das 18h20min, para se deslocar até a localidade do Saltinho do Canivete, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais.

No local depararam com os veículos Citroen/C4, conduzido por uma mulher de 23 anos de idade e um Fiat/Pálio, tinha ao volante um homem de 59 anos de idade, o qual apresentava visíveis sinais de embriagues alcoólico.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O motorista realizou o teste de bafômetro e resultou em 1,35 Mg/L, sendo preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).