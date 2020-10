Motorista empreendeu fuga na Vila Paraná ao visualizar a PM

Na noite deste domingo (11/10) por volta das 23 horas a equipe da Polícia Militar de Rio Negro realizava patrulhamento pela Rua Nicolau Mader, próximo ao Canal C, momento que visualizou um veículo VW/Gol branco em alta velocidade sentido bairro.

O motorista ao visualizar a viatura militar veio a empreender fuga em alta velocidade, pulando lombada e desobedecendo as normas de trânsito. A equipe policial tentou realizar a abordagem várias vezes e não foi acatada pelo motorista.

O motorista parou o veículo bruscamente e desceram três masculinos, sendo que um deles correu para dentro de uma residência e os outros dois retiraram a camiseta e não acataram a ordem da equipe de abordagem.

Eles não deixaram a equipe realizar a revista pessoal e nem veicular. A equipe a todo o momento queria realizar a abordagem, porem não foi possível. O motorista que é de conhecimento da equipe policial, estava muito alterado e a todo o momento ameaçava a equipe com palavras de baixo calão “vão prender bandidos, seus porcos vermes, tirem a farda e venha na mão, vocês vão ter que me matar seus lixos”.

Nesse momento o outro masculino que foi identificado, estava bem alterado, também proferiu palavras de xingamentos a equipe policial. Nesse momento a equipe pediu apoio via rádio a equipe da ROTAM que estava na cidade de Quitandinha, onde houve uma demora até a chegada ao apoio.

Nesse momento começaram a chegar familiares dos masculinos o que veio a dificultar ainda mais a ocorrência. O motorista a todo o momento se aproximava da equipe no intuito de amedrontar e gritava dizendo “eu sei dos meus direitos, ninguém vai encostar a mão em mim e batia no peito com sua mão”.

Há de ressaltar que a todo o momento os familiares xingavam a equipe policial, mas não foi possível identificá-los. Para resguardar a integridade física da equipe policial, foi deslocado os dois masculinos em seu veículo até a sede da 2ª Cia Militar PM, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Na sede o rádio operador informou a equipe que uma solicitante havia se deslocado até a sede da 2ª Cia da PM e relatado que um veículo Gol branco, estava parado na Rua XV de Novembro em frente a Lojas Zaine e três masculino estavam agredindo um terceiro e obstruindo a via.

Essa senhora parou seu veículo atrás do referido Gol no intuito de solicitar que parassem a agressão neste momento o motorista engatou a marcha ré e colidiu no pára-choque dianteiro de seu veículo Hyundai Tucson e se evadiu do local.

Na sede foi oferecido o teste de bafômetro o qual foi aceito pelo motorista, resultando em 0,42 MG/L, sendo dada voz de prisão pelo crime previsto de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool.

Os envolvidos foram acondicionados no camburão da viatura da ROTAM e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis. O referido veículo foi recolhido ao pátio da sede por estar com débitos atrasados.

