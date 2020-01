Motorista entra em óbito em grave acidente com caminhão na BR-116

Na tarde da última sexta-feira (17/01), por volta das 15h20min às guarnições do Trem de Socorro do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a BR-116 no KM 20, limite entre os municípios de Mafra e Itaiópolis, para atender um grave acidente de trânsito, evolvendo um veículo e um caminhão.

No veículo VW/Gol, placas de Canoinhas, acabou capotando devido a gravidade do impacto, estava o motorista de 41 anos e três passageiros, todos menores de idade. O motorista estava preso a ferragem e estava inconsciente e com ferimento na região frontal esquerda do crânio, laceração na região próxima ao ombro, hematoma na face e suspeita de traumatismo crânio encefálico.

Para sua retirada foi necessário o desencarceramento a retirada das duas portas do lado esquerdo, coluna, banco dianteiro e remoção de parte do volante e afastamento do banco do condutor.

O motorista após sua retirada foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU, onde a vitima ao ser encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Os passageiros uma feminina de 13 anos, encontrava deitada ao lado da pista, estava consciente e orientada e apresentava laceração na região do ombro e suspeita de traumatismo a qual foi conduzida pela equipe dos bombeiros ao hospital de Mafra. A outra passageira de 16 anos (feminina) e um masculino de 14 anos foram todos conduzidos, pela Auto Pista ao hospital São Vicente de Paulo.

O motorista do caminhão VW 8.160, placas de Pinhais/PR, encontrava fora do veículo em pé, consciente e orientado e apresentava um ferimento superficial no membro inferior esquerdo. O passageiro do caminhão de 49 anos, não apresentava ferimentos e juntamente com o motorista permaneceram no local, para prestar esclarecimento a Policia Rodoviária Federal.

O motorista do veículo VW/Gol, Hildson Hartmann foi velado na Capela Mortuária da Funerária São José em Canoinhas e sepultado no sábado. Ele deixou esposa e dois filhos e era micro empreendedor, proprietário da Esquadria Global.