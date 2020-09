Motorista faz disparo com arma de fogo no Faxinal

Na noite deste domingo (13/09) por volta das 22h10min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua 25 de Março no bairro Faxinal, para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo.

Segundo moradores o motorista de um veículo GM/Opala, havia realizado disparo de arma de fogo na via pública.

Durante o deslocamento os policias abordaram o referido veículo, sendo que o seu condutor, um homem de 49 anos de idade, apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro.

Durante a revista veicular foi encontrado um revólver calibre 22 embaixo do banco do motorista. Foram adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O motorista foi preso em flagrante por dirigir veículo sob influência de álcool e por porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.