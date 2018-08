Motorista foge da PM de Rio Negro e veículo foi abordado com drogas

Na madrugada desta sexta-feira (17/08), por volta das 00h40min à equipe da Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para comparecer a Rua Juvenal Ribeiro da Silva no bairro Volta Grande, para averiguação de uma tentativa de assalto, contra um motorista que trafegava pelo local.

No local em contato com o motorista o mesmo relatou que estava trafegando com seu veículo pela via, momento que dois indivíduos se aproximaram da janela, um deles com uma arma em punho e anunciaram o assalto.

O motorista temendo por sua vida acelerou o veículo e os assaltantes efetuaram dois disparos em sua direção, atingindo parte traseira do para choque.

Durante patrulhamento atrás dos dois suspeitos, os policiais depararam com um veículo na Rua Juvenal Ribeira da Silva, próximo a “Raia”, onde o motorista ao avistar a viatura policial, realizou uma manobra brusca e mudou de direção e arrancou bruscamente.

A viatura policial iniciou o acompanhamento tático do veículo VW/Gol de cor branca, com o apoio da equipe policial da Patrulha Escolar. Na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho o veículo saiu da pista e chocou-se contra a cerca de um terreno e algumas árvores.

No momento do acidente, dois elementos desceram do veículo VW/Gol e fugiram sentido a um matagal. No interior do veículo, foi abordado um terceiro elemento e após busca veicular no assoalho do passageiro dianteiro, os policiais encontraram dentro de um recipiente de vidro, 17 buchas de substância análoga a cocaína e duas buchas de substância análoga a maconha, bem como uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de L.H.T.

O elemento encontrado dentro do veículo foi encaminhado a UPA, pela equipe de Bombeiros, pois apresentava lesões na face e posteriormente foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.

Na DPC foi perguntado ao elemento detido, sobre os entorpecentes encontrados no veículo e informou ser de sua propriedade. Os policiais perguntaram sobre a possível arma de fogo e sua participação na tentativa de roubo tentado contra o motorista no bairro Volta Grande, disse não ter nada a declarar.

O motorista que foi abordado na tentativa de roubo, não quis reconhecer o detido, como um dos supostos assaltantes, relatando que a via pública estava bastante escura e apenas visualizou a arma de fogo.

O veículo VW/Gol que se envolveu no acidente e estava com os entorpecentes, foi recolhido ao pátio do 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.