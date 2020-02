Motorista foi abordado com porte ilegal de arma, alcoolizado e CNH suspensa

Compartilhar no Facebook

Na tarde deste domingo (09/02) por volta das 15h40min, a Polícia Militar de Mafra em patrulhamento na localidade de Fazenda do Potreiro, interior do município, veio a abordar o motorista de uma caminhonete GM/S10.

Durante a abordagem policial foi constatado, que o referido motorista de 64 anos de idade, portava um revólver calibre 38 na cintura.

O motorista além de porte ilegal de arma de fogo, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tendo se recusado a fazer o teste de bafômetro.

Diante dos fatos o motorista foi preso em flagrante, por porte ilegal de arma, por conduzir veículo com a CNH suspensa e por dirigir veículo sob efeito de álcool.

O motorista foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).