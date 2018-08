Motorista foi abordado em Mafra com CNH suspensa

Por volta das 22h10min desta sexta-feira (0/08), a Polícia Militar de Mafra realizava uma Operação Comando de Trânsito (Blitz) na Praça Desembargador Flavio Tavares, centro, quando abordou um veículo VW/Gol, conduzido por um homem de 28 anos de idade.

Durante a abordagem se constatou que o referido condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por conduzir veículo com a CNH suspensa, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).