Motorista foi abordado na Vila Ivete com CNH suspensa

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (06/08), por volta das 11h30min, a Polícia Militar de Mafra realizava uma Operação Comando de Trânsito (Blitz) na Rua Capitão João Braz, Vila Ivete.Os policiais abordaram um veículo GM/Celta conduzido por um homem de 30 anos de idade.

No veículo estava sendo conduzida uma criança de 03 anos de idade no banco da frente e sem dispositivo de segurança. Durante a abordagem se constatou que o referido condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foi lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por conduzir veículo com a CNH suspensa, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.