Motorista foi preso em flagrante após colidir carro em Mafra

No sábado (04), por volta da 1h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, no bairro Vila Nova, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais envolvendo um veículo GM/Montana, conduzido por um homem de 22 anos de idade, o qual se chocou contra a porta de um supermercado e se evadiu do local, sendo localizado a algumas quadras apresentando o condutor sinais visíveis de embriaguez e se recusando a fazer o teste de bafômetro.

Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O referido condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.