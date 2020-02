Motorista foi preso em flagrante por estar embriagado

Compartilhar no Facebook

Na noite desta terça-feira (11/02) por volta das 20h50min a Policia Militar de Mafra, se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos no Jardim do Moinho, para averiguar informações da Policia Civil. Segundo a Policia Civil foi avistado um veículo Fiat/Pálio em atitudes suspeitas.

Diante das informações uma equipe da Policia Militar seguiu até ao local mencionado e abordaram o motorista do veículo Fiat/Pálio.

O motorista de 57 anos de idade, apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, o que foi confirmado através do teste de bafômetro, que resultou em 0,38 Mg/L.

O referido motorista foi preso em flagrante por dirigir veículo sob efeito de álcool, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).