Motorista foi surpreendido e roubaram seu veículo que foi encontrado abandonado

Na manhã do último sábado, um motorista estava estacionado com seu veículo Fiat/Pálio em frente a Auto Elétrica Zimmermann, no bairro Campo do Gado, quando foi surpreendido por dois elementos.

Os dois elementos se aproximaram, sendo um deles era alto de pele clara e o outro moreno de estatura baixa e fizeram menção de estarem armados e pediram a chave do veículo. Os elementos se evadiram com o veículo Fiat/Pálio ao sentido a Rodovia BR-116.

Na seqüência a Policia Militar de Rio Negro, sabendo do roubo do veículo e já em busca atrás dos suspeitos, foi avisado que fora encontrado um automóvel, com as características do Fiat/Pálio roubado. O referido veículo teria sido abandonado na localidade do Tijuco Preto.

A equipe da PM se deslocou até ao local mencionado e constataram se tratar do veículo Fiat/Pálio que fora roubado no bairro Campo do Gado.

O referido veículo foi recolhido ao pátio e posteriormente liberado ao proprietário. Uma equipe da PM realizou patrulhamento pelas proximidades, mas nenhum suspeito com as características dos autores do roubo foi encontrado.