Motorista não obedece ordem de parada, foge e é preso pela PRF

Neste sábado, por volta das 21h, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime na BR 116, em Mafra e deram ordem de parada a um Corsa de Rio Negro-PR, mas o motorista não obedeceu a ordem de parar e fugiu. Os PRFs fizeram o acompanhamento tático e conseguiram abordar o veículo.

Os três homens que estavam no veículo estavam sem documentos. Dentro do veículo os PRFs encontraram um tablete de 1 kg de maconha. Os três ocupantes do veículo foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Mafra.

