Motorista perde controle de caminhão e sai da pista

Na manhã desta terça-feira (16/06) por volta das 08h20min a guarnição pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis se deslocou até a SC 114 no km 12 do baixo Paraguaçu, para atender um acidente de trânsito com saída de pista.

O motorista de um caminhão baú, placas de Indaial de 67 anos de idade, relatou aos bombeiros voluntários, que perdeu o controle do veículo e saiu da pista por volta das 03 horas da madrugada e estava aguardando um guincho para a retirada.

O condutor não sofreu nenhum ferimento e decidiu por não ser conduzido ao hospital e assinou um termo de recusa.