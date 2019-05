Motorista perde controle de veículo e cai em barranco no Faxinal

Na manhã do último sábado (11/05), por volta das 09h10min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionada para atender um acidente de trânsito, com saída de pista na marginal da BR-116, no bairro Faxinal, nas proximidades da empresa da Casagrande.

O motorista do veículo Ford/Focus, placas de Papanduva, acabou perdendo o controle e veio a cair num barranco.

Os bombeiros ao chegar, constataram que o veículo estava trancado e sem vitimas no seu interior. Segundo informações o motorista havia saído à procura de um guincho, para a remoção do veículo.

O motorista de 42 anos, logo após compareceu ao local do acidente, onde nada sofreu e assinou a ficha de recusa de atendimento.