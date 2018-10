Motorista perde controle de veículo e capota em Itaiópolis

Na noite deste domingo por volta das 20h20min as guarnições de resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, atenderam um acidente de trânsito com saída de pista e capotamento.

O motorista do VW/Gol, placas de Nova Esperança, sudoeste do Paraná, veio a perder o controle do veículo no km 04 da SC 114, entrada da localidade do km 27 em Itaiópolis.

Os bombeiros encontraram o motorista já fora do veículo, com ferimentos na cabeça e suspeita de fratura na clavícula.

O motorista após os atendimentos, pré-hospitalar com os procedimentos de imobilização, foi encaminhado ao PA.