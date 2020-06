Motorista perde controle de veículo e capota na SC 477 na Moema

Na manhã desta quinta-feira (11/06), por volta das 11h30min a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, foi acionada via central de emergência, para atender uma saída de pista com capotamento na SC 477 no km 85 na localidade de Moema.

O motorista do veículo Renault/Logan de 42 anos de idade, veio a perder o controle acabou capotando. Ele foi encontrado já fora do veículo e felizmente não apresentava ferimentos graves e sim apenas algumas escoriações.

Após o atendimento pré-hospitalar o mesmo foi encaminhado para o Pronto Atendimento do Hospital Santo Antônio de Itaiópolis, para avaliação médica.