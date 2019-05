Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo (19/05), por volta das 04 horas a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, atenderam um grave acidente com saída de pista de um veículo.

O motorista do veículo veio a perder o controle do mesmo e acabou saindo da estrada geral e capotou e invadiu uma residência no bairro alto Paraguaçu.

O motorista após o atendimento hospitalizar, foi encaminhado ao hospital Santo Antônio para atendimento médico.