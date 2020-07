Motorista perde controle de veículo e saiu da pista na SC-114

Compartilhar no Facebook

No in√≠cio da manh√£ do √ļltimo domingo (05/07), por volta das 06h20min a equipe do Corpo de Bombeiros Volunt√°rios de Itai√≥polis se deslocaram at√© a SC-114 Rodovia Prefeito Te√≥filo Tavares, para dar atendimento a sa√≠da de ve√≠culo da pista.

O motorista do veículo Fiat/Uno, placas de Itaiópolis, uma condutora feminina de 23 anos, perdeu o controle e veio a sair da pista. Ela foi encontrada consciente e orientada, mas não apresentava ferimentos visíveis, mas se queixava de dores na região da coluna lombar e abdominal.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e a encaminharam ao hospital Santo Ant√īnio, para avalia√ß√£o m√©dica.