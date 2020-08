Motorista perde controle de veículo na curva do Karsudo na BR-280 em Mafra

Na tarde desta quarta-feira (29/07) o Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho, atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito com saída de pista na BR-280, próximo ao restaurante Karsudo na localidade de Rio Preto.

O motorista de 75 anos de idade veio a perder o controle do veículo Fiat/Strada, placas de São Bento do Sul na curva do Karsudo e veio a sair da pista. O motorista encontrava-se dentro do veículo, sem o cinto de segurança, estava consciente e orientado, mas apresentava palidez e ferimento no antebraço esquerdo e nas mãos e se queixava de fortes dores na região do ombro esquerdo.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e o imobilizaram e foi encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para receber atendimento médico. O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.