Motorista perde controle do veículo e colidiu em poste

Na noite deste domingo (03/05) por volta das 19h10min uma guarnição do Corpo de Bombeiros se deslocou até a Rua Marechal Floriano Peixoto no centro de Mafra, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Uma mulher de 36 anos de idade acabou perdendo o controle do veículo VW/Voyage, placas de Mafra e acabou colidindo num poste de energia elétrica. Ela foi encontrada em pé, consciente e orientada, sem lesões aparentes. No veículo estava um menor de 09 anos de idade, já sendo atendido pela equipe do SAMU de Mafra, que auxiliou no acidente.

Os bombeiros auxiliaram na retirada e imobilização e a motorista e o menor foram conduzidos pela equipe do SAMU, sendo que o local ficou aos cuidados da Polícia Militar de Mafra.