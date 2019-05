Motorista perde o controle na BR-280 e cai num barranco

Compartilhar no Facebook

No final da tarde desta terça-feira (21/05), por volta das 17h45min o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atender um acidente de trânsito com saída de pista na BR-280 nas proximidades da Vila Pescheidt.

No local os bombeiros depararam com o veículo Renault Kwid, placas de Mafra, caído num barranco às margens da BR-280.

O motorista de 57 anos conseguiu sair de dentro do automóvel e foi encontrado dentro de outro veículo, que parou as margens da rodovia para prestar-lhe socorro.

Ele estava consciente e se queixava de dores no tórax e relatou ter sofrido o impacto com o air-bag do veículo.

Os bombeiros realizaram os atendimentos pré-hospitalar e o conduziram ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica.