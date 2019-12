Motorista provoca acidente ao colidir em veículo estacionado

No início da tarde esta segunda-feira (09/12), por volta das 13h55min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até a Rua Marechal Floriano Peixoto, para atender um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos e uma motocicleta.

Envolveram-se no acidente os veículos, Ford/Focus, encontrava-se estacionado sem ocupantes e um VW/Gol, conduzido por um masculino de 63 anos de idade, onde nada sofreu e permaneceu no local, para prestar esclarecimentos a Policia Militar.

O terceiro envolvido uma motocicleta Honda CG, conduzido por um masculino de 41 anos, encontrava-se caído sobre a via em decúbito dorsal, estava consciente e orientado com sinais vitais estáveis. O motoqueiro apresentava contusão no ombro direito, ferimento corto contuso no membro inferior direito, teço médio (joelho) e escoriações no membro superior região distal (mão, dedo mínimo).

Após atendimento pré-hospitalar o mesmo foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, ficando o local aos cuidados da Policia Militar.