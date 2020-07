Motorista se envolveu em acidente e ao tentar fugir colidiu em veículo estacionado

No início da tarde da última sexta-feira (24/07), por volta das 13h40min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Germano Neundorf no bairro Vila Nova, para atender um acidente de trânsito, com lesões corporais.

Este acidente envolveu os veículos Hyundai/Veloster, conduzido por uma mulher de 31 anos de idade e um GM/Corsa, conduzido por um homem de 71 anos de idade.

O motorista do GM/Corsa tentou fugir do local do acidente, mas acabou colidindo num veículo VW/Fox, estacionado em via pública.

O motorista do GM/Corsa acabou sofrendo ferimentos, um corte no braço e reclamava de dores no peito e foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), pela equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra.

O motorista após receber atendimento médico foi submetido ao teste de bafômetro e foi confirmado que estava embriagado.

A Polícia Militar lavrou o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O referido condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.