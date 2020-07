Motorista sofre ferimentos leves ao tombar caminhão carregado de papel na BR-116 em Rio Negro

Na manhã desta segunda-feira (13/07) a Polícia Rodoviária Federal, foi acionada para atender um acidente de trânsito na BR-116 no km 202 em Rio Negro, envolvendo um caminhão carregado de papel que veio a tombar. Segundo informações da Policia Rodoviária Federal o motorista teve apenas ferimentos leves. O acidente deixou a pista sentido Curitiba, interditada por cerca de duas horas com o trânsito seguindo no sistema pare e siga.A Autopista Planalto Sul realizou o destombamento do caminhão e a limpeza da pista, posteriormente foi liberada em ambos os sentidos.

