Motorista tentou empreender fuga em marcha ré e colidiu em outro veículo

Por volta das 23h55min desta sexta-feira (02/03) a Policia Militar de Mafra, efetuava uma Operação Barreira na Praça Desembargador Flávio Tavares no centro da cidade, quando um motorista ao avistar os policiais, tentou fugir e acabou colidindo em outro veículo.

O motorista de um veículo Fiat/Uno, tentou empreender fuga em marcha ré e acabou colidindo num VW/Gol, que transitava logo atrás, causando danos materiais no mesmo.

A Policia Militar efetuou o teste de bafômetro em ambos os condutores, onde o motorista do Fiat/Uno de 37 anos, resultou em 1,2 Mg/L. Já o motorista do veículo VW/Gol de 19 anos de idade deu negativo o teste de bafômetro.

Diante dos fatos o motorista do Fiat/Uno foi preso em fragrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).